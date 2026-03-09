Рейтинг@Mail.ru
Новый переговорный процесс по Ирану возможен, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.03.2026
21:17 09.03.2026
Новый переговорный процесс по Ирану возможен, заявил Эрдоган
Новый переговорный процесс по урегулированию ситуации вокруг Ирана возможен и должен быть начат, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
2026
в мире, иран, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новый переговорный процесс по Ирану возможен, заявил Эрдоган

Эрдоган: новый переговорный процесс по Ирану возможен и должен начаться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Новый переговорный процесс по урегулированию ситуации вокруг Ирана возможен и должен быть начат, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Новый процесс возможен, более того, он должен начаться", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик
Вчера, 01:58
 
