Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо"

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты московского ЦСКА провели провальный матч в 20-м туре чемпионата России со столичным "Динамо", с такой игрой команде будет сложно рассчитывать на призовое место, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
"Я очень расстроен вчерашним матчем. С "Краснодаром" же недавно сыграли хорошо и выложились полностью (армейцы в Кубке России дома победили со счетом 3:1 - ред.). А вчера был провал. Да, удаление Лусиано Гонду (форвард покинул поле на 17-й минуте - ред.) повлияло на судьбу матча. Все-таки очень сложно сражаться по максимуму, когда у тебя на одного футболиста меньше. Но претензии можно предъявить ко всем футболистам ЦСКА, игра была безобразная", - сказал Пономарев.
"Сколько же вчера технического брака было у армейцев, о культуре паса уже давно никто не говорит. С такой игрой о медалях можно забыть. Если ЦСКА хочет продолжать бороться за призовые места, то надо что-то срочно менять", - добавил собеседник агентства.
