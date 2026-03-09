Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо"

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты московского ЦСКА провели провальный матч в 20-м туре чемпионата России со столичным "Динамо", с такой игрой команде будет сложно рассчитывать на призовое место, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.

"Сколько же вчера технического брака было у армейцев, о культуре паса уже давно никто не говорит. С такой игрой о медалях можно забыть. Если ЦСКА хочет продолжать бороться за призовые места, то надо что-то срочно менять", - добавил собеседник агентства.