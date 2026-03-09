Рейтинг@Mail.ru
Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ponomarev-2079512667.html
Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо"
Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо"
Футболисты московского ЦСКА провели провальный матч в 20-м туре чемпионата России со столичным "Динамо", с такой игрой команде будет сложно рассчитывать на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T13:53:00+03:00
2026-03-09T13:53:00+03:00
спорт
россия
ссср
владимир пономарев
лусиано гонду
краснодар
динамо москва
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035940705_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_4be1af91df7ea965608a943c8d16e065.jpg
https://ria.ru/20260221/ponomarev-2075970481.html
россия
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035940705_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_113b760729e71bf8b21b735b6afec63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, ссср, владимир пономарев, лусиано гонду, краснодар, динамо москва, пфк цска
Спорт, Россия, СССР, Владимир Пономарев, Лусиано Гонду, Краснодар, Динамо Москва, ПФК ЦСКА
Пономарев назвал провальным матч ЦСКА с "Динамо"

Пономарев: ЦСКА можно забыть о шансах на медали чемпионата России

© РИА Новости / Алексей ФилипповЭпизод матча "Динамо" - ЦСКА
Эпизод матча Динамо - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Эпизод матча "Динамо" - ЦСКА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты московского ЦСКА провели провальный матч в 20-м туре чемпионата России со столичным "Динамо", с такой игрой команде будет сложно рассчитывать на призовое место, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
"Красно-синие" в воскресенье на своем поле проиграли "бело-голубым" со счетом 1:4. ЦСКА с 36 очками после 20 матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице. Выше располагаются "Краснодар" (43), петербургский "Зенит" (42) и сыгравший на один матч меньше московский "Локомотив" (40).
"Я очень расстроен вчерашним матчем. С "Краснодаром" же недавно сыграли хорошо и выложились полностью (армейцы в Кубке России дома победили со счетом 3:1 - ред.). А вчера был провал. Да, удаление Лусиано Гонду (форвард покинул поле на 17-й минуте - ред.) повлияло на судьбу матча. Все-таки очень сложно сражаться по максимуму, когда у тебя на одного футболиста меньше. Но претензии можно предъявить ко всем футболистам ЦСКА, игра была безобразная", - сказал Пономарев.
"Сколько же вчера технического брака было у армейцев, о культуре паса уже давно никто не говорит. С такой игрой о медалях можно забыть. Если ЦСКА хочет продолжать бороться за призовые места, то надо что-то срочно менять", - добавил собеседник агентства.
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Экс-футболист сборной СССР предсказал чемпиона РПЛ
21 февраля, 14:25
 
СпортРоссияСССРВладимир ПономаревЛусиано ГондуКраснодарДинамо МоскваПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала