"Конец несправедливости": Васильев восхитился победой Ворончихиной

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Золотая медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной и торжественное звучание гимна России на Паралимпийских играх в Италии являются олицетворением завершения эпохи несправедливости по отношению к отечественному спорту, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ворончихина в понедельник одержала победу в супергиганте. Спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России на Играх-2026. В субботу она стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Ворончихиной 23 года, это дебютная для нее Паралимпиада. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Играх с национальной символикой.
«
"Варвара – молодец и умница. И то, что в честь ее победы сегодня прозвучит гимн России, - это великое событие. Я бы назвал его окончанием эпохи несправедливости по отношению к нашему спорту и застоя. Все спортсмены, которые стремятся достичь высокого результата и прославить нашу страну, заслуживают огромного уважения", - сказал Васильев.
"Ценности победе Варвары добавляет и тот фактор, что она была одержана в нелегкой психологической остановке, которая складывается в мире вокруг наших спортсменов. Но наши ребята и девушки – стойкие бойцы, их ничем не сломить", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.