"Конец несправедливости": Васильев восхитился победой Ворончихиной

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Золотая медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной и торжественное звучание гимна России на Паралимпийских играх в Италии являются олицетворением завершения эпохи несправедливости по отношению к отечественному спорту, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Ценности победе Варвары добавляет и тот фактор, что она была одержана в нелегкой психологической остановке, которая складывается в мире вокруг наших спортсменов. Но наши ребята и девушки – стойкие бойцы, их ничем не сломить", - добавил собеседник агентства.