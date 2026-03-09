https://ria.ru/20260309/phenjan-2079510369.html
КНДР отменила международный Пхеньянский марафон
Koryo Tours: Международный марафон в Пхеньяне отменили
СЕУЛ, 9 мар — РИА Новости.
Международный марафон в Пхеньяне, запланированный на 2026 год, отменён, сообщил туроператор Koryo Tours
со ссылкой на официальное уведомление Ассоциации лёгкой атлетики КНДР.
"Наша федерация официально информирует вас о том, что Международный марафон в Пхеньяне
2026 года будет отменён по ряду причин", — говорится в сообщении от Ассоциации лёгкой атлетики КНДР
, которое получила компания.
По данным Koryo Tours, решение об отмене мероприятия было доведено до партнёров северокорейской стороной и является окончательным. При этом причины отмены неизвестны.
В компании также подчеркнули, что, думают, что решение принималось не на уровне организаторов самого мероприятия.
"Мы понимаем, что это решение было принято на уровне выше организаторов самого мероприятия", — заявили в Koryo Tours.
Туроператор признал, что отмена стала неожиданной и может разочаровать многих спортсменов, которые уже зарегистрировались или планировали принять участие в марафоне.
В Koryo Tours добавили, что все депозиты, внесённые участниками на марафон 2026 года, будут возвращены в соответствии с условиями, указанными на сайте компании. При этом участникам также предложено сохранить депозит для участия в марафоне 2027 года или в другом будущем туре в КНДР, когда поездки будут возобновлены.