Осужденный за попытку поджога подстанции в Петербурге обжаловал приговор
08:36 09.03.2026
Осужденный за попытку поджога подстанции в Петербурге обжаловал приговор
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Осужденный за попытку поджога подстанции в Петербурге обжаловал приговор

Осужденный за попытку диверсии в Петербурге обжаловал приговор в Верховном суде

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Осужденный за попытку поджога электроподстанции "Охтинская" в Петербурге Никита Никитин обжаловал приговор в Верховном суде, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, кассационная жалоба на вступивший в силу приговор поступила в ВС РФ в начале марта.
Дата заседания еще не назначена.
В августе 2025 года суд в Петербурге приговорил Никитина по обвинению в покушении на диверсию на восемь лет строгого режима. Мужчину задержали при попытке поджога электроподстанции по указанию неизвестных. Было установлено, что за преступление ему предлагали 2,5 тысячи долларов. Сам Никитин утверждал, что не собирался поджигать подстанцию, а на предложение кураторов согласился, потому что хотел их обмануть.
В Петербурге завели дело после поджога АЗС
7 марта, 20:39
