Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигурное катание
 
23:03 09.03.2026
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство
Победители трех последних чемпионатов мира по фигурному катанию американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс не выступят на предстоящем мировом... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство

Чемпионы мира в танцах на льду Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство

© Фото : Пресс-служба ISUАмериканские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Пресс-служба ISU
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Победители трех последних чемпионатов мира по фигурному катанию американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс не выступят на предстоящем мировом первенстве.
В феврале на Олимпийских играх в Италии Чок и Бейтс завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в танцах на льду.
Милане мы выложились на полную. Наш сезон кажется завершенным благодаря этим четырем выступлениям, где мы показали себя с лучшей стороны. Хотя мы решили не участвовать в чемпионате мира, мы бережно храним невероятные воспоминания о победах в последние три года. Эти достижения значат для нас очень много", - написал Бейтс в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Чемпионат мира пройдет 25-28 марта в Праге.
Чок 33 года, Бейтсу - 37. Они также являются победителями командного турнира Игр в Пекине и трехкратными победителями Турнира четырех континентов.
