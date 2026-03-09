https://ria.ru/20260309/pervenstvo-2079575900.html
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство
Победители трех последних чемпионатов мира по фигурному катанию американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс не выступят на предстоящем мировом... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
эван бейтс
мэдисон чок
чемпионат мира по футболу (до 17 лет)
Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство
Чемпионы мира в танцах на льду Чок и Бейтс пропустят предстоящее первенство