"Уникальный день". Терентьев высказался о российском гимне на Паралимпиаде

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Понедельник стал уникальным днем для отечественного спорта, поскольку в честь завоевавшей золотую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх в Италии прозвучал российский гимн - впервые с 2014 года, заявил РИА Новости паралимпийский чемпион председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Ворончихина в понедельник одержала победу в супергиганте. Спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России на Играх. В субботу она стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Играх с национальной символикой.
"Сегодня уникальный день, мы наконец-то услышали российский гимн на Паралимпийских играх. Впервые с 2014 года. В это событие мало верилось, но оно все же случилось. Наконец-то те слова, которые говорил на открытии Игр президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, что спорт должен быть вне политики, должен создавать безбарьерную среду и объединять всех, получат подтверждение - мы услышим голос России", - сказал Терентьев.
"Это станет подтверждением того, что Россия вместе с паралимпийским движением продолжает следовать тем ценностям, которые декларирует Международный паралимпийский комитет", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.