"Уникальный день". Терентьев высказался о российском гимне на Паралимпиаде

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Понедельник стал уникальным днем для отечественного спорта, поскольку в честь завоевавшей золотую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх в Италии прозвучал российский гимн - впервые с 2014 года, заявил РИА Новости паралимпийский чемпион председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.