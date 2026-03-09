Рейтинг@Mail.ru
15:42 09.03.2026
"Уникальный день". Терентьев высказался о российском гимне на Паралимпиаде
"Уникальный день". Терентьев высказался о российском гимне на Паралимпиаде
Понедельник стал уникальным днем для отечественного спорта, поскольку в честь завоевавшей золотую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, михаил терентьев, эндрю парсонс, всероссийское общество инвалидов, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Михаил Терентьев, Эндрю Парсонс, Всероссийское общество инвалидов, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
"Уникальный день". Терентьев высказался о российском гимне на Паралимпиаде

Терентьев назвал 9 марта уникальным для спорта в РФ из-за гимна на Паралимпиаде

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев
Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Понедельник стал уникальным днем для отечественного спорта, поскольку в честь завоевавшей золотую медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх в Италии прозвучал российский гимн - впервые с 2014 года, заявил РИА Новости паралимпийский чемпион председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Ворончихина в понедельник одержала победу в супергиганте. Спортсменка завоевала первую золотую медаль для сборной России на Играх. В субботу она стала бронзовым призером в скоростном спуске и принесла сборной России первую медаль Паралимпиады. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Играх с национальной символикой.
"Сегодня уникальный день, мы наконец-то услышали российский гимн на Паралимпийских играх. Впервые с 2014 года. В это событие мало верилось, но оно все же случилось. Наконец-то те слова, которые говорил на открытии Игр президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс, что спорт должен быть вне политики, должен создавать безбарьерную среду и объединять всех, получат подтверждение - мы услышим голос России", - сказал Терентьев.
"Это станет подтверждением того, что Россия вместе с паралимпийским движением продолжает следовать тем ценностям, которые декларирует Международный паралимпийский комитет", - добавил собеседник агентства.
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
