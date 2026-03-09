Рейтинг@Mail.ru
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде
09.03.2026
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Спорт, Паралимпийские игры, Россия, Италия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина завоевала первое золото для России на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.
Она выступила в классе LW 6/8-2, финишировала с результатом одна минута 15,60 секунды и принесла российской сборной первую золотую медаль.
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Только начало": Бугаев о бронзовой медали Паралимпиады
7 марта, 17:03
Второе место заняла француженка Орели Ришар (отставание — 1,96 секунды), третье —шведка Эбба Оршё (+2,04).
В субботу Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске. Спортсменке 23 года. Она не раз становилась победительницей чемпионатов и этапов Кубка мира.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
7 марта, 19:04
 
