https://ria.ru/20260309/paralimpiada-2079495847.html
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T11:46:00+03:00
2026-03-09T11:46:00+03:00
2026-03-09T15:47:00+03:00
спорт
паралимпийские игры
россия
италия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079524583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82cb8c6ca00918c142c7f4db74d623cd.jpg
https://ria.ru/20260307/bugaev-2079245075.html
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079262989.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079524583_365:0:1805:1080_1920x0_80_0_0_4bdfe4e8462cb586c5ee4b1a80165c11.jpg
Награждение Варвары Ворончихиной
Награждение Варвары Ворончихиной
2026-03-09T11:46
true
PT1M39S
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паралимпийские игры, россия, италия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр)
Спорт, Паралимпийские игры, Россия, Италия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Россия завоевала первое золото на Паралимпиаде
Горнолыжница Ворончихина завоевала первое золото для России на Паралимпиаде