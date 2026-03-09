Рейтинг@Mail.ru
09:26 09.03.2026 (обновлено: 09:27 09.03.2026)
Советская лыжница Ордина сравнила уровень жизни в Швеции и России
Советская лыжница Ордина сравнила уровень жизни в Швеции и России
Советская лыжница Ордина сравнила уровень жизни в Швеции и России

Ордина заявила, что видит развитие России по сравнению с упадком в Швеции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАнтонина Ордина
Антонина Ордина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Чемпионка мира 1987 года по лыжным гонкам Антонина Ордина, выступавшая по ходу карьеры за сборную Швеции, заявила, что сейчас Россия живет и процветает по сравнению с упадком в скандинавской стране.
"За эти годы я видела, как страна (Швеция) менялась. Раньше было совершенно другое отношение человека к человеку, а честность и мораль стояли во главе угла. Можно было не закрывать дверь в домах и квартирах. А что сейчас? Тут началась жесткая экономия во всем, особенно это ощущается во время посещения больниц, поликлиник и аптек. Пожилые люди страдают. Старички сидят в очередях, хотя записываются заранее. Здравоохранение в Швеции очень сильно пострадало от ситуации в мире. Европа же направляет деньги в другую сторону, а не на своих граждан", - сказала Ордина Sport24.
Актер Дмитрий Власкин на Фестивале онлайн-кинотеатров Новый сезон 2025 в Сочи. - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Cбежал из США и стал гопником: русский атлет раскрылся вместе с Нагиевым
6 марта, 09:00
"Поэтому я бы не сказала, что в Швеции сейчас так сладко. Зарплаты, а особенно пенсии, там маленькие. Еще и все подорожало, особенно после ковида. Многие магазины закрываются, а люди теряют работу. Еще до того, как мы переехали в другой город, я зашла в продуктовый магазин и увидела много старичков, которые ходили и все смотрели, а потом купили совсем немного дешевого хлеба и небольшой кусочек сыра. Просто понимаю, все стало настолько дорого, что тяжело покупать. Не знаю. Мне кажется, Россия расцветает, хоть сейчас и тяжелые времена. Но по сравнению с тем упадком, который происходит в Швеции, Россия живет и развивается", - добавила экс-спортсменка.
Ордина стала чемпионкой мира 1987 года в эстафете и завоевала бронзу в эстафете и гонке на 30 км в 1995 году. До 1994 года она выступала за сборную России, после чего перешла в команду Швеции и представляла страну на Олимпийских играх 1994 и 1998 годов. Завершив спортивную карьеру в 2002 году, Ордина начала работать в шведской полиции.
Американский бегун Боб Сот на матчевой встрече с СССР в 1959 году - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами
21 февраля, 12:15
 
