Советская лыжница Ордина сравнила уровень жизни в Швеции и России

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Чемпионка мира 1987 года по лыжным гонкам Антонина Ордина, выступавшая по ходу карьеры за сборную Швеции, заявила, что сейчас Россия живет и процветает по сравнению с упадком в скандинавской стране.

"За эти годы я видела, как страна (Швеция) менялась. Раньше было совершенно другое отношение человека к человеку, а честность и мораль стояли во главе угла. Можно было не закрывать дверь в домах и квартирах. А что сейчас? Тут началась жесткая экономия во всем, особенно это ощущается во время посещения больниц, поликлиник и аптек. Пожилые люди страдают. Старички сидят в очередях, хотя записываются заранее. Здравоохранение в Швеции очень сильно пострадало от ситуации в мире. Европа же направляет деньги в другую сторону, а не на своих граждан", - сказала Ордина Sport24.

"Поэтому я бы не сказала, что в Швеции сейчас так сладко. Зарплаты, а особенно пенсии, там маленькие. Еще и все подорожало, особенно после ковида. Многие магазины закрываются, а люди теряют работу. Еще до того, как мы переехали в другой город, я зашла в продуктовый магазин и увидела много старичков, которые ходили и все смотрели, а потом купили совсем немного дешевого хлеба и небольшой кусочек сыра. Просто понимаю, все стало настолько дорого, что тяжело покупать. Не знаю. Мне кажется, Россия расцветает, хоть сейчас и тяжелые времена. Но по сравнению с тем упадком, который происходит в Швеции, Россия живет и развивается", - добавила экс-спортсменка.