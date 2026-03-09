Рейтинг@Mail.ru
Орбан потребовал отменить все санкции против российского энергосектора - РИА Новости, 09.03.2026
13:40 09.03.2026 (обновлено: 13:50 09.03.2026)
Орбан потребовал отменить все санкции против российского энергосектора
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям против российского энергосектора.
«
"Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского
7 марта, 18:41
 
