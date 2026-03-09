https://ria.ru/20260309/opasnost-2079464651.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2026
ленинградская область
