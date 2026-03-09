Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 09.03.2026
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.03.2026
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2026
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал губернатор.
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Заголовок открываемого материала