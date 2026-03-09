Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили об ограничениях периода рассрочки
03:28 09.03.2026 (обновлено: 04:37 09.03.2026)
В Госдуме напомнили об ограничениях периода рассрочки
В Госдуме напомнили об ограничениях периода рассрочки
В Госдуме напомнили об ограничениях периода рассрочки

РИА Новости: период рассрочки в РФ будет ограничен шестью месяцами с 1 апреля

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В России с 1 апреля вступают в силу законодательные изменения, ограничивающие максимальный срок рассрочки шестью месяцами, покупатель также будет вправе погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ)
"С 1 апреля в России появляется полноценное регулирование сервисов рассрочки. Федеральный закон № 283-ФЗ устанавливает базовые правила для договоров, заключённых с этой даты. Максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Покупатель вправе досрочно погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что если сумма новой рассрочки вместе с уже имеющейся задолженностью перед оператором превышает 50 тысяч рублей, то договор нельзя будет заключить без передачи сведений в бюро кредитных историй.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
9 февраля, 03:35
 
ОбществоРоссияСергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
