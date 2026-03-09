Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что Зеленский устроил в Донбассе
09:58 09.03.2026
СМИ рассказали, что Зеленский устроил в Донбассе
Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией
2026-03-09T09:58:00+03:00
2026-03-09T09:58:00+03:00
NYT: Зеленский визитом в Донбасс показал, что не собирается его уступать

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией, пишет The New York Times.
"Отправившись в Донбасс, он дал понять, что Украина не намерена уступать эту территорию", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
