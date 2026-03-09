Три очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Баффало завершилась победой хозяев со счетом 8:7 (1:0, 3:4, 4:3). В составе "Сейбрз" шайбы забросили Джош Доун (9-я, 56-я минуты), Джейсон Цукер (23, 55), Алекс Так (26, 32), Сэм Кэррик (47) и Расмус Далин (52). У "Тампы" отличились Кори Перри (28), Никита Кучеров (33, 41), Земгус Гиргенсонс (35), Янис Мозер (38), Брейден Пойнт (46) и Брэндон Хэйгел (50).
09 марта 2026 • начало в 01:00
Завершен
08:26 • Джошуа Доан
(Тейдж Томпсон, Боуэн Байрэм)
22:15 • Джейсон Цукер
25:10 • Алекс Так
(Тейдж Томпсон, Ноа Эстлунд)
31:06 • Алекс Так
(Боуэн Байрэм)
46:12 • Сэм Каррик
(Закари Бенсон, Майкл Кессельринг)
51:03 • Расмус Дэлин
(Тейдж Томпсон, Боуэн Байрэм)
54:29 • Джейсон Цукер
55:43 • Джошуа Доан
27:55 • Кори Перри
32:26 • Никита Кучеров
34:46 • Земгус Гиргенсонс
37:37 • Янис Жером Мозер
(Конор Гики)
40:59 • Никита Кучеров
45:46 • Брэйден Пойнт
49:48 • Брэндон Хагель
Кучеров также отдал голевую передачу. Всего на его счету 103 очка (34 гола + 69 передач) в текущем сезоне. Для достижения этой отметки ему понадобилось 58 матчей. Россиянин продолжает занимать третье место в гонке бомбардиров. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский провел матч на скамейке запасных.
Команды устроили несколько драк, набрав в общей сложности 102 минуты штрафа.
"Баффало" (84 очка) одержал седьмую победу подряд и обогнал "Тампу" (82), возглавив таблицу Атлантического дивизиона Восточной конференции.
В другом матче "Питтсбург Пингвинз" на домашнем льду обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0). Форвард хозяев Егор Чинахов забросил шайбу. Его одноклубник Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.
Результаты других матчей:
"Даллас Старз" - "Чикаго Блэкхокс" - 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0);
"Нью-Джерси Девилз" - "Детройт Ред Уингз" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1);
"Анахайм Дакс" - "Сент-Луис Блюз" - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).