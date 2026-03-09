Рейтинг@Mail.ru
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ
Хоккей
 
21:51 09.03.2026
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ
Канадский нападающий "Виннипег Джетс" Марк Шайфли признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ

Марк Шайфли
Марк Шайфли. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Канадский нападающий "Виннипег Джетс" Марк Шайфли признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Лучший бомбардир "Виннипега" в сезоне набрал 8 очков (3 гола + 5 передач) в трех матчах недели, отметившись двумя победными шайбами.
Второй звездой недели стал чешский нападающий "Колорадо Эвеланш" Мартин Нечас, на счету которого 8 очков (3+5) в четырех играх. В матче с "Даллас Старз" (5:4 Б) он отметился голом, тремя результативными пасами и победным буллитом.
Третьей звездой стал американский нападающий "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон, у которого 7 очков (2+5) в четырех встречах. В матче против команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" (8:7) он отдал четыре результативные передачи.
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Вчера, 09:06
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Вчера, 09:06
 
Хоккей Марк Шайфли Мартин Нечас Тейдж Томпсон Даллас Старз Национальная хоккейная лига (НХЛ) Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс
 
