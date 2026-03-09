https://ria.ru/20260309/nhl-2079567425.html
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Шайфли признали лучшим игроком недели в НХЛ
Канадский нападающий "Виннипег Джетс" Марк Шайфли признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
