На Ладожском озере спасли детеныша нерпы - РИА Новости, 09.03.2026
Хорошие новости
 
10:42 09.03.2026
На Ладожском озере спасли детеныша нерпы
На Ладожском озере спасли детеныша нерпы
На Ладожском озере спасли детеныша нерпы

На Ладожском озере спасли новорожденную нерпу

© Фонд друзей балтийской нерпыНоворожденную нерпу нашли на Ладожском озере
© Фонд друзей балтийской нерпы
Новорожденную нерпу нашли на Ладожском озере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Новорожденную нерпу нашли на Ладожском озере и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил фонд друзей балтийской нерпы.
Детеныша ладожской нерпы нашли 8 марта в окрестностях поселка Куркиекки в Карелии.
"Малышку белька нашел на льду в шхерах внимательный человек, обративший внимание на толпу пикирующих чаек. Оказалось, что по льду ползает и очень громко кричит маленький детеныш ладожской нерпы. Люди объехали на аэролодке значительное пространство вокруг и попытались найти если не следы пребывания самки на льду, или хотя бы лунку или трещину с водой. Но ничего не нашли, и так как малышку активно атаковали птицы, забрали ее на берег", - сообщил фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Затем они сообщили о находке в фонд друзей балтийской нерпы.
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп
17 февраля, 17:18
"Нерпулька родилась вчера, весит 3,6 килограмма на пузике у нее пуповина и такие малыши конечно же очень трудны для выращивания. Но мы будем стараться ей помочь", - отмечается в сообщении.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Северный олень пасется в тундре - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ученые в России хотят ввести генетические паспорта для северных оленей
8 марта, 06:52
 
Хорошие новостиЛадожское озероРепиноСанкт-ПетербургГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
