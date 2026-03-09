Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича
Баскетбол
 
01:24 09.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича

"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Соцсети баскетболиста
Лука Дончич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Лейкерс" Лука Дончич, на счету которого 35 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (25 очков, 16 подборов).
"Лейкерс" с 39 победами при 25 поражениях занимают шестое место в таблице Западной конференции. "Никс" (41 победа, 24 поражения) располагаются на третьей строчке Востока.
Баскетболисты Бостон Селтикс - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Бостон" победил "Кливленд" в матче НБА
8 марта, 23:22
 
Баскетбол Спорт Лос-Анджелес Восток Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс
 
