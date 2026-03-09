https://ria.ru/20260309/nba-2079452383.html
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T01:24:00+03:00
2026-03-09T01:24:00+03:00
2026-03-09T01:24:00+03:00
баскетбол
спорт
лос-анджелес
восток
лука дончич
карл-энтони таунс
лос-анджелес лейкерс
нью-йорк никс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362617_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ac6687ca608c07840dbe95ecec120e0d.jpg
https://ria.ru/20260308/boston-2079445301.html
лос-анджелес
восток
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362617_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d7b2c045f5adb517f2a71ef88b8368a1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лос-анджелес, восток, лука дончич, карл-энтони таунс, лос-анджелес лейкерс, нью-йорк никс
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Восток, Лука Дончич, Карл-Энтони Таунс, Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Йорк Никс
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк" в матче НБА благодаря 35 очкам Дончича
"Лейкерс" обыграли "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА