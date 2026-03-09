Рейтинг@Mail.ru
13:05 09.03.2026
Рейс из Абу-Даби в Москву выполняется из полупустого аэропорта
Рейс из Абу-Даби в Москву выполняется из полупустого аэропорта
Рейс из Абу-Даби в Москву выполняется из полупустого аэропорта

РИА Новости: рейс из Абу-Даби в Москву выполняется из полупустого аэропорта

Самолет в небе. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 9 мар - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" в Москву выполняется в понедельник из полупустого аэропорта Абу-Даби, где ранее были введены дополнительные меры безопасности, сообщили РИА Новости пассажиры рейса.
"Попасть в здание аэропорта возможно только в случае подтверждения рейса и наличия номера брони", - сказал собеседник агентства.
Вход и выход пассажиров осуществляется через зал прилета.
Сам аэропорт, который выпускает лишь ограниченное число рейсов, выглядит полупустым из-за незначительного числа пассажиров, покидающих ОАЭ.
В воскресенье авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что запланировала на 9 марта два вывозных рейса в Москву из Дубая и один полет из Абу-Даби.
Вывоз пассажиров "Аэрофлота" из ОАЭ будет осуществляться до 11 марта включительно, отметили в авиакомпании. Пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании.
Эмиратская авиакомпания Etihad ранее также сообщила, что будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
