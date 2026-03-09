Рейс из Абу-Даби в Москву выполняется из полупустого аэропорта

АБУ-ДАБИ, 9 мар - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" в Москву выполняется в понедельник из полупустого аэропорта Абу-Даби, где ранее были введены дополнительные меры безопасности, сообщили РИА Новости пассажиры рейса.

"Попасть в здание аэропорта возможно только в случае подтверждения рейса и наличия номера брони", - сказал собеседник агентства.

Вход и выход пассажиров осуществляется через зал прилета.

Сам аэропорт, который выпускает лишь ограниченное число рейсов, выглядит полупустым из-за незначительного числа пассажиров, покидающих ОАЭ

В воскресенье авиакомпания " Аэрофлот " сообщила, что запланировала на 9 марта два вывозных рейса в Москву из Дубая и один полет из Абу-Даби

Вывоз пассажиров "Аэрофлота" из ОАЭ будет осуществляться до 11 марта включительно, отметили в авиакомпании. Пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании.

Эмиратская авиакомпания Etihad ранее также сообщила, что будет выполнять рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта в рамках ограниченного расписания полетов.