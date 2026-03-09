https://ria.ru/20260309/mls-2079581387.html
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры
Главная футбольная лига (MLS) пожизненно дисквалифицировала футболистов Деррика Джонса и Йо Йебоа за нарушение правил, касающихся азартных игр, сообщается на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T23:57:00+03:00
2026-03-09T23:57:00+03:00
2026-03-09T23:57:00+03:00
футбол
спорт
деррик джонс
йо йебоа
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775672444_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_827e14c3d3341252c9e0e6b89bc54781.jpg
https://ria.ru/20260308/mls-2079339243.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775672444_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fc269eca4a0005e8e51e99c89285ad9c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, деррик джонс, йо йебоа, mls
Футбол, Спорт, Деррик Джонс, Йо Йебоа, MLS
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры
MLS пожизненно дисквалифицировала футболистов Джонса и Йебоа за азартные игры
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главная футбольная лига (MLS) пожизненно дисквалифицировала футболистов Деррика Джонса и Йо Йебоа за нарушение правил, касающихся азартных игр, сообщается на сайте турнира.
В результате расследования выяснилось, что американец ганского происхождения Джонс
и Йебоа
из Ганы
делали ставки на спорт, в том числе на матчи собственных команд. В одном случае оба игрока заключили пари на желтую карточку Джонса во время матча 19 октября 2024 года, которую он и получил.
Отмечается, что спортсмены, вероятно, могли делиться с другими футболистами о намерении получить желтую карточку. Доказательств того, что действия Джонса и Йебоа повлияли на исход матчей, выявлено не было.
На данный момент оба спортсмена не имеют действующих контрактов с клубами MLS
. 28-летний Йебоа выступает за китайский футбольный клуб "Циндао", а 29-летний Джонс находится в статусе свободного агента.