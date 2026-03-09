MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главная футбольная лига (MLS) пожизненно дисквалифицировала футболистов Деррика Джонса и Йо Йебоа за нарушение правил, касающихся азартных игр, сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что спортсмены, вероятно, могли делиться с другими футболистами о намерении получить желтую карточку. Доказательств того, что действия Джонса и Йебоа повлияли на исход матчей, выявлено не было.