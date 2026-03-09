Рейтинг@Mail.ru
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры
Футбол
 
23:57 09.03.2026
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры
Главная футбольная лига (MLS) пожизненно дисквалифицировала футболистов Деррика Джонса и Йо Йебоа за нарушение правил, касающихся азартных игр, сообщается на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
футбол
спорт
деррик джонс
йо йебоа
mls
спорт, деррик джонс, йо йебоа, mls
Футбол, Спорт, Деррик Джонс, Йо Йебоа, MLS
MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за азартные игры

MLS пожизненно дисквалифицировала футболистов Джонса и Йебоа за азартные игры

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главная футбольная лига (MLS) пожизненно дисквалифицировала футболистов Деррика Джонса и Йо Йебоа за нарушение правил, касающихся азартных игр, сообщается на сайте турнира.
В результате расследования выяснилось, что американец ганского происхождения Джонс и Йебоа из Ганы делали ставки на спорт, в том числе на матчи собственных команд. В одном случае оба игрока заключили пари на желтую карточку Джонса во время матча 19 октября 2024 года, которую он и получил.
Отмечается, что спортсмены, вероятно, могли делиться с другими футболистами о намерении получить желтую карточку. Доказательств того, что действия Джонса и Йебоа повлияли на исход матчей, выявлено не было.
На данный момент оба спортсмена не имеют действующих контрактов с клубами MLS. 28-летний Йебоа выступает за китайский футбольный клуб "Циндао", а 29-летний Джонс находится в статусе свободного агента.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси (справа) с партнерами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Интер Майами" Месси победил "Ди-Си Юнайтед" в матче MLS
8 марта, 09:45
 
ФутболСпортДеррик ДжонсЙо ЙебоаMajor League Soccer 2025
 
