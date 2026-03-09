Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о размере метеорита, сгоревшего над Европой
14:39 09.03.2026
Ученые рассказали о размере метеорита, сгоревшего над Европой
Ученые рассказали о размере метеорита, сгоревшего над Европой
Метеорит, сгоревший над западной Европой 8 марта, мог иметь размер до трех метров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических...
Ученые рассказали о размере метеорита, сгоревшего над Европой

ИКИ РАН: сгоревший над Европой метеорит мог иметь размер до трех метров

© Кадр записи камеры видеонаблюденияМетеорит в небе над Нидерландами
Метеорит в небе над Нидерландами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Метеорит в небе над Нидерландами
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Метеорит, сгоревший над западной Европой 8 марта, мог иметь размер до трех метров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и выпал над Европой", - говорится в сообщении.
По данным лаборатории, объект двигался с юго-запада на северо-восток и был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.
"Яркость болида вблизи эпицентра по поступающим снимкам можно оценить магнитудой от минус 15 до минус 20, что в сотни раз превышает яркость полной Луны. Размер метеорита, исходя из видео, составляет от одного до нескольких (2-3) метров", - отметили в институте.
В ИКИ добавили, что камень вошел в атмосферу Земли 8 марта примерно в 21.00 мск на высоте около 80 километров и наблюдался на протяжении примерно десяти секунд, в диапазоне высот от 40 до 20 километров произошло активное разрушение тела на фрагменты в районе городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне в Германии, сопровождавшееся яркими вспышками.
