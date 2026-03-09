https://ria.ru/20260309/masters-2079466197.html
Синнер вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Синнер вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Итальянец Янник Синнер обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче третьего круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого РИА Новости Спорт, 09.03.2026
