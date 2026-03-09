Рейтинг@Mail.ru
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
20:22 09.03.2026
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане
в мире
израиль
ливан
россия
григорий карасин
евгений примаков
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
израиль
ливан
россия
в мире, израиль, ливан, россия, григорий карасин, евгений примаков, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), военная операция сша и израиля против ирана
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане

Карасин назвал об уничтожение Израилем Русского дома в Ливане прискорбным

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сообщение об уничтожении израильскими военными Русского дома в городе Набатия на юге Ливана вызывает сожаление, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее в понедельник основатель и директор Русского дома в Набатия на юге Ливана Асаад Дейя рассказал РИА Новости, что здание было полностью уничтожено ударами израильской авиации, пострадавших нет, поскольку все уехали, когда начался конфликт.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР
Вчера, 16:18
«
"Я впервые об этом слышу. Если это так, это прискорбно. На израильские вооруженные силы ложится дополнительный груз ответственности", - сказал Карасин интернет-изданию "Лента.ру".
Сенатор отметил, что данный инцидент будет учитываться при анализе отношений РФ с Израилем и с другими государствами.
«
"Мы, естественно, будем учитывать это при дальнейшем анализе наших отношений и с Израилем, и с другими государствами, которые используют силу против Русских домов", - заявил он.
В понедельник глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о том, что Израиль нанес удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия.
Израильский военный вертолет - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
7 марта, 03:14
 
В миреИзраильЛиванРоссияГригорий КарасинЕвгений ПримаковСовет Федерации РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
