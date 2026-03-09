https://ria.ru/20260309/livan-2079560687.html
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане
Сообщение об уничтожении израильскими военными Русского дома в городе Набатия на юге Ливана вызывает сожаление, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:22:00+03:00
2026-03-09T20:22:00+03:00
2026-03-09T20:22:00+03:00
в мире
израиль
ливан
россия
григорий карасин
евгений примаков
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079530496_127:0:2413:1286_1920x0_80_0_0_2a15d06493ba7317205688e8ca567716.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079530015.html
https://ria.ru/20260307/desant-2079167476.html
израиль
ливан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079530496_473:0:2188:1286_1920x0_80_0_0_01feb98333979cc3a43dc778356c14b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, россия, григорий карасин, евгений примаков, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Григорий Карасин, Евгений Примаков, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Военная операция США и Израиля против Ирана
Карасин прокомментировал уничтожение Русского дома в Ливане
Карасин назвал об уничтожение Израилем Русского дома в Ливане прискорбным