В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат

"Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка. С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против", - заявил журналистам Айдамиров.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.