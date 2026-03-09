Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат
Футбол
 
19:21 09.03.2026
В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат
В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат
Вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров считает, что лимит на легионеров в чемпионате России не будет... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
футбол
спорт
михаил дегтярев
https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069803288.html
2026
Новости
спорт, михаил дегтярев
Футбол, Спорт, Михаил Дегтярев
В "Ахмате" считают, что в следующем сезоне лимит на легионеров не ужесточат

Айдамиров считает, что в следующем сезоне лимит на легионеров в РПЛ не ужесточат

Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров считает, что лимит на легионеров в чемпионате России не будет ужесточен в сезоне-2026/27.
"Кто сказал, что изменение лимита будет? Его же еще не объявили. Его же не объявляют с кондачка. С начала нового сезона будет. Если и будет, то отсрочено. Свою позицию мы высказали. Мы против", - заявил журналистам Айдамиров.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
23 января, 11:52
 
ФутболСпортМихаил Дегтярев
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
