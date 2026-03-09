Рейтинг@Mail.ru
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:06 09.03.2026
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
хоккей
спорт
никита кучеров
джейсон цукер
тампа-бэй лайтнинг
баффало сейбрз
национальная хоккейная лига (нхл)
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, никита кучеров, джейсон цукер, тампа-бэй лайтнинг, баффало сейбрз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Джейсон Цукер, Тампа-Бэй Лайтнинг, Баффало Сейбрз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий Кучеров назван третьей звездой дня в НХЛ

Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В понедельник "Тампа" в гостях проиграла "Баффало Сейбрз" со счетом 7:8 в матче регулярного чемпионата. Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Первой звездой дня признан нападающий "Баффало" Джейсон Цукер, забросивший две шайбы и отдавший голевой пас. Второй звездой стал его одноклубник форвард Джош Доун, оформивший дубль.
Кучерову 32 года. На его счету 103 очка (34 гола + 69 передач) в текущем сезоне. Для достижения этой отметки ему понадобилось 58 матчей. Россиянин продолжает занимать третье место в гонке бомбардиров.
Хоккей Спорт Никита Кучеров Джейсон Цукер Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сейбрз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
