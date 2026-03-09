https://ria.ru/20260309/kucherov-2079474802.html
Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
