Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА
Бронзовая медалистка чемпионата России нынешнего сезона фигуристка Мария Захарова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей катка ЦСКА отрицательно повлияла... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА
Фигуристка Захарова рассказала, что рухнувшая крыша катка выбила ее из колеи
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовая медалистка чемпионата России нынешнего сезона фигуристка Мария Захарова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей катка ЦСКА отрицательно повлияла на подготовку к Финалу Гран-при России.
Захарова
неудачно выступила в Финале Гран-при России
в Челябинске
, она занимала последнее место после короткой программы. В произвольном прокате в понедельник фигуристка дважды упала с четверных прыжков. Захарова тренируется у Анны Царевой
и Елены Буяновой
в ЦСКА, где в феврале рухнула крыша одного из двух катков.
"Стало сложнее гораздо в том, что из-за того, что нас было много, (на оставшемся катке) лед давали многим группам сразу. Была каша-малаша на льду: ни проехать нормально, ни подготовиться. Есть такие, кто на льду никого не замечают. Время тоже в два раза сократили. Это сильно выбило из колеи, но, с другой стороны, надо стараться быть готовым ко всему", - сказала Захарова журналистам.
"Это было тяжело, в этом сезоне после всего того, что я пропустила, сразу попала на все турниры, и тяжело было физически это вывезти. Перед короткой программой не могла настроиться, куча разных мыслей в голове, сразу поняла, что все будет плохо, - призналась фигуристка, оценивая итоги турнира. - На четверные тулупы не хватило опыта собраться. Но я не зацикливаюсь на этом и буду идти дальше".
В январе Захарова выступила на шоу в Италии
. "Публика круто встретила, но это все же шоу, просто красивое выступление", - отметила бронзовая медалистка чемпионата России, отвечая на вопрос, какой опыт дала эта поездка.