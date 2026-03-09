Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:56 09.03.2026 (обновлено: 13:57 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/krysha-2079512993.html
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА
Бронзовая медалистка чемпионата России нынешнего сезона фигуристка Мария Захарова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей катка ЦСКА отрицательно повлияла... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T13:56:00+03:00
2026-03-09T13:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
италия
елена буянова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079133663_0:41:571:362_1920x0_80_0_0_ac7514b808d68f7688a6302f2aec3faa.jpg
https://ria.ru/20260307/krupitskaja-2079204057.html
https://ria.ru/20260306/tarasova-2079140844.html
россия
челябинск
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079133663_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_45268f98ef7da1293c71443d850c262a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, челябинск, италия, елена буянова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Челябинск, Италия, Елена Буянова
Фигуристка Захарова поделилась эмоциями из-за рухнувшей крыши катка ЦСКА

Фигуристка Захарова рассказала, что рухнувшая крыша катка выбила ее из колеи

© РИА НовостиОбвалилась крыша катка ЦСКА в Москве
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовая медалистка чемпионата России нынешнего сезона фигуристка Мария Захарова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей катка ЦСКА отрицательно повлияла на подготовку к Финалу Гран-при России.
Захарова неудачно выступила в Финале Гран-при России в Челябинске, она занимала последнее место после короткой программы. В произвольном прокате в понедельник фигуристка дважды упала с четверных прыжков. Захарова тренируется у Анны Царевой и Елены Буяновой в ЦСКА, где в феврале рухнула крыша одного из двух катков.
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Крупицкая рассказала, что ее шокировал инцидент с собаками
7 марта, 11:42
"Стало сложнее гораздо в том, что из-за того, что нас было много, (на оставшемся катке) лед давали многим группам сразу. Была каша-малаша на льду: ни проехать нормально, ни подготовиться. Есть такие, кто на льду никого не замечают. Время тоже в два раза сократили. Это сильно выбило из колеи, но, с другой стороны, надо стараться быть готовым ко всему", - сказала Захарова журналистам.
"Это было тяжело, в этом сезоне после всего того, что я пропустила, сразу попала на все турниры, и тяжело было физически это вывезти. Перед короткой программой не могла настроиться, куча разных мыслей в голове, сразу поняла, что все будет плохо, - призналась фигуристка, оценивая итоги турнира. - На четверные тулупы не хватило опыта собраться. Но я не зацикливаюсь на этом и буду идти дальше".
В январе Захарова выступила на шоу в Италии. "Публика круто встретила, но это все же шоу, просто красивое выступление", - отметила бронзовая медалистка чемпионата России, отвечая на вопрос, какой опыт дала эта поездка.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Тарасова: рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель
6 марта, 22:23
 
Фигурное катаниеСпортРоссияЧелябинскИталияЕлена Буянова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала