Калинская потерпела поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
07:57 09.03.2026
Калинская потерпела поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Калинская потерпела поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Калинская потерпела поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Встреча завершилась победой Мбоко (10-я ракетка мира) над Калинской (22) со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
В следующем раунде Мбоко сыграет с американкой Амандой Анисимовой (6).
Представительница США Кори Гауфф (4) не смогла завершить встречу против филиппинки Александры Эалы (32). Американка снялась при счете 6:2, 2:0 в пользу соперницы. По ходу игры она брала медицинский тайм-аут.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
8 марта, 22:37
 
ТеннисСпортИндиан-УэллсСШАКанадаАнна КалинскаяАманда АнисимоваКори ГауффЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
