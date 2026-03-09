https://ria.ru/20260309/krug-2079467737.html
Калинская потерпела поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), РИА Новости Спорт, 09.03.2026
