Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи итальянская фигуристка Каролина Костнер в разговоре с журналистами поздравила российскую горнолыжницу Варвару... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
каролина костнер
