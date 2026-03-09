Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:41 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/kostner-2079547178.html
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи итальянская фигуристка Каролина Костнер в разговоре с журналистами поздравила российскую горнолыжницу Варвару... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T18:41:00+03:00
2026-03-09T18:41:00+03:00
фигурное катание
спорт
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
каролина костнер
https://ria.ru/20260309/voronchihina-2079526497.html
спорт, паралимпийские игры, паралимпийский комитет россии (пкр), каролина костнер
Фигурное катание, Спорт, Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР), Каролина Костнер
Фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде

Итальянская фигуристка Костнер поздравила Ворончихину с победой на Паралимпиаде

© РИА Новости / Светлана БонопартоваКаролина Костнер
Каролина Костнер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи итальянская фигуристка Каролина Костнер в разговоре с журналистами поздравила российскую горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотой медалью Паралимпиады.
В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
