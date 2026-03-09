Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке

«

"Китай, будучи крупной страной, отстаивающей справедливость, и хорошим другом и партнером Саудовской Аравии, продолжит играть конструктивную роль и готов сотрудничать с Саудовской Аравией, активно взаимодействовать со всеми сторонами и прилагать неустанные усилия для поддержания мира и стабильности в регионе Персидского залива", - заявил Чжай Цзюнь на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, его слова приводит МИД КНР.