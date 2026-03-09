https://ria.ru/20260309/kitaj-2079482885.html
Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке
Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке
Китай готов активно взаимодействовать со всеми сторонами и прикладывать усилия для поддержания мира в регионе Персидского залива, заявил спецпосланник... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:00:00+03:00
2026-03-09T10:00:00+03:00
2026-03-09T10:10:00+03:00
в мире
китай
саудовская аравия
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
китай
саудовская аравия
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, саудовская аравия, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Саудовская Аравия, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке
Китай выразил готовность содействовать миру в регионе Персидского залива