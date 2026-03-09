Рейтинг@Mail.ru
Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
10:00 09.03.2026 (обновлено: 10:10 09.03.2026)
Китай готов содействовать миру на Ближнем Востоке
Китай готов активно взаимодействовать со всеми сторонами и прикладывать усилия для поддержания мира в регионе Персидского залива, заявил спецпосланник... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
китай
саудовская аравия
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
китай
саудовская аравия
персидский залив
в мире, китай, саудовская аравия, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Саудовская Аравия, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Китай готов активно взаимодействовать со всеми сторонами и прикладывать усилия для поддержания мира в регионе Персидского залива, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.
Чжай Цзюнь в воскресенье посетил Саудовскую Аравию в рамках усилий КНР по содействию разрядки напряженной ситуации в регионе.
«
"Китай, будучи крупной страной, отстаивающей справедливость, и хорошим другом и партнером Саудовской Аравии, продолжит играть конструктивную роль и готов сотрудничать с Саудовской Аравией, активно взаимодействовать со всеми сторонами и прилагать неустанные усилия для поддержания мира и стабильности в регионе Персидского залива", - заявил Чжай Цзюнь на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, его слова приводит МИД КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российская нефть спасает Индию и Китай
8 марта, 08:00
 
В миреКитайСаудовская АравияПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
