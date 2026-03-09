КХЛ определила лучших игроков недели

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американец Джозеф Кин из московского "Спартака" впервые в карьере признан лучшим защитником игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте турнира.

В трех матчах недели 26-летний Кин набрал 6 (2+4) очков с показателем полезности "+3". На его счету также восемь блокированных бросков.