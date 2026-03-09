Рейтинг@Mail.ru
12:19 09.03.2026
КХЛ определила лучших игроков недели
КХЛ определила лучших игроков недели
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американец Джозеф Кин из московского "Спартака" впервые в карьере признан лучшим защитником игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
В трех матчах недели 26-летний Кин набрал 6 (2+4) очков с показателем полезности "+3". На его счету также восемь блокированных бросков.
Лучшим нападающим в шестой раз в карьере признан Сергей Плотников из петербургского СКА, набравший 5 (3+2) очков в трех матчах с показателем полезности "+4". Плотников провел свой 1000-й матч в КХЛ и стал четвертым игроком в истории, кому удалось достичь этой отметки.
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Владимир Галкин из екатеринбургского "Автомобилиста", одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,5 и одним шатаутом. По воротам Галкина было нанесено 60 бросков, из которых он отразил 98,33%.
Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Севастьян Соколов из нижнекамского "Нефтехимика", набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности "+1".
ХоккейСпортСергей ПлотниковХК Спартак (Москва)СКА (Санкт-Петербург)АвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
