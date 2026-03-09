https://ria.ru/20260309/khayfa-2079476698.html
В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в третий раз за сутки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
