Рейтинг@Mail.ru
В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 09.03.2026 (обновлено: 09:25 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/khayfa-2079476698.html
В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги
В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.03.2026
В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в третий раз за сутки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:21:00+03:00
2026-03-09T09:25:00+03:00
хайфа
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077401827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceeb6e22dc4b1e04a9f84000ab487255.jpg
https://ria.ru/20260309/vs-2079469621.html
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077401827_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_da772a106e42a573118380af946e85fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хайфа, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Хайфа, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе в третий раз за сутки сработали сирены воздушной тревоги

В Хайфе сработали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaВзрыв снаряда в Хайфе
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Leo Correa
Взрыв снаряда в Хайфе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАЙФА (Израиль), 9 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в третий раз за сутки, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стала ракетная атака с территории Ирана.
С начала понедельника это уже третья сирена воздушной тревоги в Хайфе, кроме этого было еще одно предварительное предупреждение о ракетной опасности, после которого в Хайфе не было тревоги, так как траектория ракет прошла южнее.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля
Вчера, 08:17
 
ХайфаВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала