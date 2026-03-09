Моджтаба Хаменеи: биография нового верховного лидера Ирана

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Совет экспертов Ирана выбрал сына погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтабу — новым верховным лидером.

Ниже приводится биографическая справка.

Детство и семья

Иранский государственный и религиозный деятель Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде — важном религиозном центре для мусульман-шиитов. Второй сын аятоллы Али Хаменеи , верховного лидера Ирана в 1989-2026 годах.

Карьера

В 1987 году, после окончания средней школы, вступил в ряды вооруженных сил Ирана. Участвовал в заключительном периоде ирано-иракской войны (1980-1988).

В конце 1990-х годов учился в религиозном центре города Кум , впоследствии преподавал в семинарии Кума.

Был сторонником шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005-2013). Поддерживал Ахмадинежада на выборах 2005 и 2009 годов. По мнению экспертов, Моджтаба Хаменеи сыграл важную роль в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года, которые вспыхнули после объявления итогов президентских выборов.

Кандидат в преемники

Эксперты отмечают, что Моджтаба Хаменеи не является широко известной фигурой, участвовал в работе канцелярии верховного лидера Ирана, но держался в тени, лишь изредка появляясь в новостных сводках в течение последних десятилетий.

В 2019 году Соединенные Штаты ввели в отношении него санкции, утверждая, что Али Хаменеи делегировал часть своих полномочий своему сыну.

В мае 2024 году СМИ назвали Моджтабу Хаменеи главным кандидатом в преемники верховного лидера Ирана Али Хаменеи после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Однако, по мнению ряда экспертов, назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером могло вызвать конфликт внутри страны, так как по Конституции Ирана должность Высшего руководителя не является наследственной.

Западная пресса утверждает, что Моджтаба Хаменеи якобы контролирует обширную инвестиционную сеть, хотя точная сумма его состояния остается неизвестной.

Гибель отца Али Хаменеи после ударов США и Израиля

США и Израиль 28 февраля 2026 года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

В результате авиаударов погибли жена Моджтабы Хаменеи, Захра Адель, его мать, Мансуре Ходжасте Багерзаде, и сын, а также его отец – верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

После гибели Али Хаменеи страной временно управляет совет из трех человек: президент Масуд Пезешкиан , глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арафи.

Как стал верховным лидером Ирана

В начале марта 2026 года газета New York Times со ссылкой на осведомленных иранских чиновников сообщила, что Моджтаба Хаменеи является главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана. По информации источников издания, рассматривалась возможность объявления Моджтабы Хаменеи преемником своего отца уже утром 4 марта, но появились опасения, что это может сделать его мишенью для США и Израиля.

Восьмого марта 2026 года Совет экспертов официально избрал Моджтабу Хаменеи преемником своего отца и третьим верховным лидером Ирана. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции присягнул ему на верность и заявил о готовности следовать его указаниям.