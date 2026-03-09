Рейтинг@Mail.ru
Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:13 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/iran-2079559514.html
Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии
Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии
Пять футболисток национальной команды Ирана покинули расположение сборной после матча Кубка Азии в Австралии, сообщает CNN Sports. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T20:13:00+03:00
2026-03-09T20:13:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078322750.html
https://ria.ru/20260309/sport-2079557189.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Футбол, Спорт
Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии

Пять футболисток сбежали из расположения сборной Ирана после матча Кубка Азии

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пять футболисток национальной команды Ирана покинули расположение сборной после матча Кубка Азии в Австралии, сообщает CNN Sports.
Спортсменки покинули отель на фоне опасений за свою безопасность. В настоящее время девушки находятся под охраной полиции Австралии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу
3 марта, 23:03
Ранее 2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее в четверг женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом второй встречи против команды Австралии. Перед матчем с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.
По данным CNN Sports, после заключительной игры минимум три футболистки показывали международный жест о помощи в автобусе, а окружившие машину болельщики просили полицию спасти девушек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Австралия предоставит убежище иранским футболисткам, сообщил Трамп
Вчера, 19:54
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала