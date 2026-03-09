Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пять футболисток национальной команды Ирана покинули расположение сборной после матча Кубка Азии в Австралии, сообщает CNN Sports.
Спортсменки покинули отель на фоне опасений за свою безопасность. В настоящее время девушки находятся под охраной полиции Австралии.
Ранее 2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее в четверг женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом второй встречи против команды Австралии. Перед матчем с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.
По данным CNN Sports, после заключительной игры минимум три футболистки показывали международный жест о помощи в автобусе, а окружившие машину болельщики просили полицию спасти девушек.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.