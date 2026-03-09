https://ria.ru/20260309/iran-2079547819.html
Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами
Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами - РИА Новости, 09.03.2026
Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел переговоры с 16 мировыми лидерами в поисках путей урегулирования кризиса вокруг Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:46:00+03:00
2026-03-09T18:46:00+03:00
2026-03-09T18:46:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079546595.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами
Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами по Ирану