Рейтинг@Mail.ru
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/iran-2079532916.html
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США - РИА Новости, 09.03.2026
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:37:00+03:00
2026-03-09T16:37:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
урсула фон дер ляйен
али хаменеи
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_b0e9efde8d4fc088d83aae3ddd2c84d2.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079520391.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079528871.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6e2f4bc2d3394d029cddf3b0fb4e9c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, урсула фон дер ляйен, али хаменеи, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Али Хаменеи, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США

Фон дер Ляйен назвала войну в Иране конфликтом с непреднамеренными последствиями

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в соцсети Х.
"Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны", — заявила она.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Вчера, 15:00
По словам председателя ЕК, "сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непреднамеренными последствиями".
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 16:04
 
В миреИранСШАИзраильУрсула фон дер ЛяйенАли ХаменеиЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала