https://ria.ru/20260309/iran-2079532916.html
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США - РИА Новости, 09.03.2026
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:37:00+03:00
2026-03-09T16:37:00+03:00
2026-03-09T16:37:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
урсула фон дер ляйен
али хаменеи
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_b0e9efde8d4fc088d83aae3ddd2c84d2.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079520391.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079528871.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6e2f4bc2d3394d029cddf3b0fb4e9c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, урсула фон дер ляйен, али хаменеи, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Али Хаменеи, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
Фон дер Ляйен назвала войну в Иране конфликтом с непреднамеренными последствиями