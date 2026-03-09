https://ria.ru/20260309/gumennik-2079536892.html
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России
Фигурист Петр Гуменник одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России, который завершился в Челябинске. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
евгений семененко
николай угожаев
зимние олимпийские игры 2026
Фигурист Гуменник второй раз подряд стал победителем Финала Гран-при России