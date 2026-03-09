Рейтинг@Mail.ru
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:01 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/gumennik-2079536892.html
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России
Фигурист Петр Гуменник одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России, который завершился в Челябинске. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T17:01:00+03:00
2026-03-09T17:01:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений семененко
николай угожаев
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_0:0:3440:1934_1920x0_80_0_0_89d6b0772e96d966f42f0eaf0a8c4024.jpg
https://ria.ru/20260309/dvoeglazova-2079519655.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_cc2a31c124907962ccb6761587bbfa14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений семененко, николай угожаев, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России

Фигурист Гуменник второй раз подряд стал победителем Финала Гран-при России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России, который завершился в Челябинске.
По итогам короткой и произвольной программ он набрал 303,16 балла (103,62+199,54). Серебряным призером стал Евгений Семененко (286,97; 98,52+188,45), бронзовым - Николай Угожаев (286,47; 99,53+186,94).
Гуменнику 23 года, в феврале он выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место. Фигурист является действующим чемпионом России, а также победителем Финала Гран-при страны прошлого сезона и сезона-2022/23.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Вчера, 14:52
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений СемененкоНиколай УгожаевЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала