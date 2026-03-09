https://ria.ru/20260309/glava-2079501081.html
Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен
Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.03.2026
Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что институты ЕС и его доктрина соответствуют современным реалиям, призвала "не цепляться за... РИА Новости, 09.03.2026
Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен
