Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен
12:29 09.03.2026
Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен
в мире
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
брюссель
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что институты ЕС и его доктрина соответствуют современным реалиям, призвала "не цепляться за привычки".
"Нам срочно необходимо задуматься над тем, соответствуют ли наша доктрина, наши институты и процесс принятия решений - разработанные в послевоенном мире стабильности и многосторонности - темпам изменений вокруг нас. Является ли созданная нами система - со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса - помощью или скорее препятствием для нашей роли как геополитического игрока", - сказала она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
"Во времена радикальных перемен, подобных нашим, мы можем либо цепляться за то, что когда-то делало нас сильными, и защищать привычки и убеждения, которые история уже давно преодолела, либо выбрать другую судьбу для Европы", - сказала глава ЕК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Фактически мертв": в ЕС забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
В мире Брюссель Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала