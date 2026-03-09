Рейтинг@Mail.ru
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 09.03.2026 (обновлено: 01:25 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/glava-2079450094.html
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2026
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи
Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T00:15:00+03:00
2026-03-09T01:25:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
сша
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078384392_346:461:2487:1665_1920x0_80_0_0_6681c8ebc3696694976a619a17fc6311.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078384392_505:277:2546:1808_1920x0_80_0_0_f98c4decebd3994d2d11480a1f40b7b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, сша, израиль, в мире
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, США, Израиль, В мире
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи

Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал Моджтаба Хаменеи

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики, следует из заявления Совета, которое цитирует агентство Tasnim.
«
"На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи (да хранит его Аллах) будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран", — говорится в заявлении.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
Накануне вечером член Совета экспертов аятолла Хосейни Эшквари в беседе с Reuters сообщил, что новым верховным лидером Ирана станет человек с фамилией Хаменеи.
Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
На этой неделе газета NYT со ссылкой на источники писала, что назначение преемника погибшего аятоллы отложили: в Тегеране опасаются за жизнь его сына Моджтабы Хаменеи после появления сообщений о том, что он может возглавить страну.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ХаменеиСШАИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала