Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде после того, как горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T15:15:00+03:00
2026-03-09T15:15:00+03:00
2026-03-09T15:47:00+03:00
алексей бугаев
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
спорт
