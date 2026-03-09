Рейтинг@Mail.ru
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
15:15 09.03.2026 (обновлено: 15:47 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/gimn-2079521969.html
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде после того, как горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото на... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T15:15:00+03:00
2026-03-09T15:47:00+03:00
алексей бугаев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, спорт
Алексей Бугаев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Спорт
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Гимн РФ впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Российский флаг
Российский флаг
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости. Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде после того, как горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото на Играх в Италии.
В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Российские спортсмены впервые с 2014 года принимают участие в Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян. Ранее Ворончихина и еще один горнолыжник, Алексей Бугаев, завоевали бронзовые награды в скоростном спуске.
Штендер ресторана в Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ресторан в Кортина-д'Ампеццо приглашает гостей на русском языке
8 марта, 16:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
