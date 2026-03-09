Рейтинг@Mail.ru
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:15 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/galaktionov-2079559894.html
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души
Скончавшийся администратор московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Машков был величайшим человеком с доброй душой, заявил главный тренер... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T20:15:00+03:00
2026-03-09T20:15:00+03:00
футбол
спорт
михаил галактионов
локомотив (москва)
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870492386_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_5a7b35dfe1850381fbe35e979b9de903.jpg
https://ria.ru/20260309/mashkov-2079489396.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870492386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df8e6aee19edd10a4ba4eeb279b1dea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил галактионов, локомотив (москва), ахмат
Футбол, Спорт, Михаил Галактионов, Локомотив (Москва), Ахмат
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души

Галактионов выразил соболезнования из-за смерти сотрудника "Локомотива" Машкова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Скончавшийся администратор московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Машков был величайшим человеком с доброй душой, заявил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
В понедельник "Локомотив" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 2:2 в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч начался с минуты молчания в память о Машкове, который скончался 9 марта в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он работал в команде с 1977 года.
"Анатолий Егорович до последнего дня заходил к нам в раздевалку, поздравлял с победами. Это большая утрата, он величайший человек доброй души. Он ко мне очень тепло относился, мы всегда созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, на стадионе всегда виделись. Все поколения игроков, которые его знают, сейчас скорбят. Глубочайшие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Ребята проговаривали, что этот матч надо постараться выиграть и посвятить памяти Анатолия Егоровича", - рассказал Галактионов на пресс-конференции.
Анатолий Машков - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Умер многолетний администратор "Локомотива" Машков
Вчера, 10:59
 
ФутболСпортМихаил ГалактионовЛокомотив (Москва)Ахмат
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала