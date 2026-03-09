Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души

В понедельник "Локомотив" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 2:2 в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч начался с минуты молчания в память о Машкове, который скончался 9 марта в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он работал в команде с 1977 года.

"Анатолий Егорович до последнего дня заходил к нам в раздевалку, поздравлял с победами. Это большая утрата, он величайший человек доброй души. Он ко мне очень тепло относился, мы всегда созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, на стадионе всегда виделись. Все поколения игроков, которые его знают, сейчас скорбят. Глубочайшие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Ребята проговаривали, что этот матч надо постараться выиграть и посвятить памяти Анатолия Егоровича", - рассказал Галактионов на пресс-конференции.