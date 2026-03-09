https://ria.ru/20260309/galaktionov-2079559894.html
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души
Скончавшийся администратор московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Машков был величайшим человеком с доброй душой, заявил главный тренер... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Галактионов назвал умершего администратора величайшим человеком доброй души
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Скончавшийся администратор московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Машков был величайшим человеком с доброй душой, заявил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
В понедельник "Локомотив" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 2:2 в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч начался с минуты молчания в память о Машкове, который скончался 9 марта в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он работал в команде с 1977 года.
"Анатолий Егорович до последнего дня заходил к нам в раздевалку, поздравлял с победами. Это большая утрата, он величайший человек доброй души. Он ко мне очень тепло относился, мы всегда созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, на стадионе всегда виделись. Все поколения игроков, которые его знают, сейчас скорбят. Глубочайшие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Ребята проговаривали, что этот матч надо постараться выиграть и посвятить памяти Анатолия Егоровича", - рассказал Галактионов на пресс-конференции.