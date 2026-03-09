Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Игрок "Старта" Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского "Енисея", сообщает Telegram-канал нижегородской команды.

"Предварительный диагноз: резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю. Сейчас Сергей в больнице, в операционной", - говорится в сообщении.