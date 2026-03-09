https://ria.ru/20260309/filatov-2079511958.html
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча
Игрок "Старта" Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского "Енисея",... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
