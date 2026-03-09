Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча
13:49 09.03.2026
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча
красноярск, происшествия, сергей филатов, старт (нижний новгород)
Красноярск, Происшествия, Сергей Филатов, Старт (Нижний Новгород)
Хоккеисту "Старта" коньком перерезали бедренную артерию во время матча

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Игрок "Старта" Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского "Енисея", сообщает Telegram-канал нижегородской команды.
В понедельник в Красноярске "Енисей" со счетом 10:5 обыграл "Старт" в матче плей-офф за 5-8-е места.
Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу.
"Предварительный диагноз: резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю. Сейчас Сергей в больнице, в операционной", - говорится в сообщении.
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди
КрасноярскПроисшествияСергей ФилатовСтарт (Нижний Новгород)
 
