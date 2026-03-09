https://ria.ru/20260309/ferstappnyj-2079514855.html
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга"
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга"
Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен примет участие в гоночном марафоне "24 часа Нюрбургринга"
формула-1
спорт
mercedes
макс ферстаппен
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга"
Ферстаппен примет участие в гоночном марафоне "24 часа Нюрбургринга"