Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
14:15 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ferstappnyj-2079514855.html
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга"
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга"
Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен примет участие в гоночном марафоне "24 часа Нюрбургринга", сообщается на странице серии... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T14:15:00+03:00
2026-03-09T14:15:00+03:00
формула-1
спорт
mercedes
макс ферстаппен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862461728_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_3ba283720d50d4af682127304054f853.jpg
https://ria.ru/20260308/rassell-2079328054.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862461728_0:136:1079:945_1920x0_80_0_0_a4378e39b28d01062b1ade554e9c3dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, mercedes, макс ферстаппен
Формула-1, Спорт, Mercedes, Макс Ферстаппен
Ферстаппен выступит в марафоне "24 часа Нюрбургринга"

Ферстаппен примет участие в гоночном марафоне "24 часа Нюрбургринга"

© Фото : Twitter ФерстаппенаМакс Ферстаппен
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Twitter Ферстаппена
Макс Ферстаппен. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен примет участие в гоночном марафоне "24 часа Нюрбургринга", сообщается на странице серии Intercontinental GT Challenge в соцсети X.
Ферстаппен выступит за свою команду Verstappen Racing и будет пилотировать Mercedes-AMG GT3. Кроме него, экипаж под номером 3 составят австриец Лукас Ауэр, француз Жюль Гунон и испанец Даниэль Хункаделья. Также квартет 21 марта выйдет на старт второго этапа чемпионата Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) - серии гонок на выносливость на трассе "Нюрбургринг".
В сентябре Ферстаппен получил лицензию для участия в гонках на выносливость класса GT3 на немецком автодроме. Позднее в том же месяце он одержал победу в своей дебютной гонке в NLS.
Марафон "24 часа Нюрбургринга" пройдет с 14 по 17 мая между этапами чемпионата "Формулы-1" в Майами и Монреале.
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"
8 марта, 08:31
 
Формула-1СпортMercedesМакс Ферстаппен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала