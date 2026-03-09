"Эпическая ярость в Европе": у России и США появилась общая цель

"Россия предупреждает НАТО о ядерном апокалипсисе!" — таким заголовком британская Daily Express пугает своих читателей. "Россия угрожает Финляндии", — вторят британцам различные европейские СМИ. Чем в очередной раз демонстрируют, как они умеют переворачивать все с ног на голову, с точностью до наоборот донося информацию до своей аудитории.

Все эти апокалиптичные заголовки являются следствием вполне выдержанного ответа России на угрозу как раз нашей безопасности со стороны скандинавского соседа. В Финляндии же в последние дни царит настоящая истерика, вызванная публичными планами правительства превратить эту некогда нейтральную страну в ядерный полигон.

Все началось в минувший четверг, когда Министерство обороны Финляндии публично объявило о том, что вносит на рассмотрение парламента поправки в закон об атомной энергии, снимающие запрет на ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия. В официальной записке, которую авторы проекта приложили к нему, сообщалось, что делается это "с целью укрепления обороноспособности НАТО". Причем Минобороны стало доказывать, что это чуть ли не требование альянса ради интеграции в него.

Сообщение вызвало эффект разорвавшейся ядерной бомбы. Оппозиция в едином порыве выступила с протестом, обвиняя правительство в нарушении сложившихся традиций заранее обсуждать общественно значимые инициативы со всеми политическими партиями. Мало того, властям напомнили, что во время стремительной кампании за вступление Финляндии в НАТО публику убеждали, что страна останется безъядерной, — и альянс вполне устраивали финские законы по этому поводу.

В ответ правительство начало откровенно юлить, объясняя скрытность в подготовке столь серьезного законопроекта… "российской пропагандой". "Слишком ранняя утечка информации играет на руку России, запускает пропагандистскую кампанию и делает дело достоянием общественности, когда оно еще не завершено", — объяснили правительственные источники такую скрытность. И добавили, что "российское ядерное сдерживание включает в себя запугивание применением собственного ядерного оружия".

Ну а дальше последовала реакция Дмитрия Пескова, который как раз указал на то, что размещение любого ядерного оружия в Финляндии рассматривается нами как угроза безопасности нашей страны. "И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", — вполне резонно пояснил пресс-секретарь российского президента. Интересно, какой реакции Москвы финны еще ждали?

При этом в Хельсинки, похоже, так перепугались реакции на опасную инициативу, что тут же начали заверять, что Финляндия ни в коем случае не планирует создавать свою атомную бомбу. Можно считать, уже прогресс на фоне той ядерной лихорадки, которая охватила Европу.

Кто только сейчас ни кинулся обсуждать прожекты создания собственного ядерного оружия. "Дания будущего — это Дания с ядерным оружием", — провозглашает датская газета Jyllands-Posten. "Нам нужна датская или скандинавская ядерная бомба. Деньги есть, технологии есть. Нужно просто начать, и это должно произойти как можно быстрее", — пишет тот самый автор газеты, который не так давно вполне серьезно предлагал нанести превентивные ядерные удары британскими и французскими ядерными ракетами по Москве, Петербургу и Волгограду.

Причем ладно — здесь идет дискуссия на уровне безумных аналитиков, журналистов газет и отдельных партий. Но в Польше вопрос создания своего ядерного оружия уже перешел на правительственный уровень. После того как на прошлой неделе премьер этой страны Дональд Туск публично заявил о необходимости создания собственной "ядерки", в обеих ветвях власти выявился абсолютный консенсус по этому поводу.

Польские СМИ сразу же бросились живо обсуждать проект. К примеру, этому был посвящен отдельный номер журнала Polityka. Правда, практически никто там не обсуждает всерьез, где брать ученых, деньги, технологии, сырье для создания своей атомной бомбы. А в доказательство способности Варшавы начать ядерную программу приводят лишь тот факт, что когда-то выходец из Польши Станислав Ульм участвовал в создании водородной бомбы в США. Видимо, этого достаточно.

Россия просто обязана реагировать на подобные угрозы, начав с предупреждений в адрес зарвавшихся авантюристов. В конце концов, у нас есть на кого равняться! Ведь с некоторых пор бомбить суверенную страну только в связи с подозрением о разработке там ядерного оружия — это же норма для Запада? Во всяком случае, президент той же Польши удары по Ирану приветствовал. Соответственно, по этой аналогии Россия теперь может… "Ой, это другое!" — завопят, услышав подобное, в Польше или Финляндии.

Но совсем уж ударом под дых для поляков стало заявление заместителя министра обороны США Элбриджа Колби. Выступая на прошлой неделе во время дискуссии в аналитическом центре Council on Foreign Relations, тот открыто осудил планы европейских карликов создать собственное ядерное оружие. Отвечая на вопрос конкретно по поводу планов Скандинавских стран и Польши, Колби сказал: "Мы бы не просто попытались отговорить их от этого, мы бы, очевидно, как минимум решительно этому воспрепятствовали".

В Варшаве откровенно шокированы сигналом из Вашингтона. Офис президента Польши начал неловко блеять: мол, одно заявление "пока еще ничего не доказывает". Но в целом на варшавских болотах стоит вой, смысл которого можно свести к классической фразе "И ты, Брут?" Ведь получается, что против ядерной программы Польши и иных обезумевших европейцев одновременно выступают Россия и США! Причем выступают решительно и безапелляционно. Прямо союз новый складывается.