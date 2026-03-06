https://ria.ru/20260306/peskov-2078971977.html
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И если Финляндия
угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", — сказал он.
Накануне глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики. Утверждается, что в остальных случаях поставки и хранение ОМУ будут запрещены.
Намерение Хельсинки также ведет к эскалации напряженности в Европе
, отметил Песков
.
"Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована действиями (местных. — Прим. ред.) властей", — добавил он.
В последнее время страны Старого Света усилили риторику в этой области. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша
, Нидерланды
, Бельгия, Греция, Швеция и Дания
.