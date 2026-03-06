Рейтинг@Mail.ru
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России - РИА Новости, 06.03.2026
12:30 06.03.2026 (обновлено: 14:51 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/peskov-2078971977.html
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России - РИА Новости, 06.03.2026
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России

Песков назвал возможное размещение ядерного оружия в Финляндии угрозой для РФ

© REUTERS / STT-Lehtikuva/Jouni PorsangerФинские военные
Финские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / STT-Lehtikuva/Jouni Porsanger
Финские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", — сказал он.
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Финская оппозиция раскритиковала планы властей разрешить ввоз и хранение ЯО
Вчера, 13:43
Накануне глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики. Утверждается, что в остальных случаях поставки и хранение ОМУ будут запрещены.
Намерение Хельсинки также ведет к эскалации напряженности в Европе, отметил Песков.
"Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована действиями (местных. — Прим. ред.) властей", — добавил он.
В последнее время страны Старого Света усилили риторику в этой области. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00
 
