Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия будет рассматривать размещение ядерного оружия в Финляндии как угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и размещение ядерного оружия, если это касается обороны республики. Утверждается, что в остальных случаях поставки и хранение ОМУ будут запрещены.