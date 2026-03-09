https://ria.ru/20260309/es-2079567083.html
Эрдоган предупредил о последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке
Эрдоган предупредил о последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
Эрдоган предупредил о последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке
Европа может столкнуться с серьезными последствиями в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.03.2026
Эрдоган предупредил о последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке
Эрдоган: Европе придется расплачиваться за конфликт на Ближнем Востоке