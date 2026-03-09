Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган предупредил о последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
21:46 09.03.2026
Эрдоган предупредил о последствиях продолжения конфликта на Ближнем Востоке
Европа может столкнуться с серьезными последствиями в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
европа
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
европа
турция
анкара (провинция)
в мире, европа, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Европа, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган: Европе придется расплачиваться за конфликт на Ближнем Востоке

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Европа может столкнуться с серьезными последствиями в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"По мере затягивания войны ситуация будет только ухудшаться. За это придется расплачиваться не только конфликтующим сторонам, но и всему региону, включая Европу и Азию", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.
По его словам, к уже существующим региональным проблемам с 28 февраля добавились нападения на Иран. Эрдоган отметил, что за десять дней конфликта погибли около 1,5 иранцев, в том числе более 300 детей.
Президент Турции подчеркнул, что обмен ракетными и беспилотными ударами привел к росту числа жертв, разрушений и экономических издержек кризиса. По его словам, Анкара не хочет, чтобы регион вновь столкнулся с подобными страданиями.
В миреЕвропаТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
