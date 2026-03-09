Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу

«

"Мы должны быть готовыми более напористо демонстрировать свою силу. Например, чтобы противостоять агрессии и иностранному вмешательству всеми нашими инструментами - экономическими или дипломатическими, технологическими или военными", - заявила фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.