Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу - РИА Новости, 09.03.2026
14:34 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/es-2079517473.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу - РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен "напористо" демонстрировать свою силу всеми способами, включая военные и экономические. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:34:00+03:00
2026-03-09T14:34:00+03:00
в мире
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
брюссель
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу

Фон дер Ляйен: ЕС должен "напористо" показывать силу, включая военные методы

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен "напористо" демонстрировать свою силу всеми способами, включая военные и экономические.
«
"Мы должны быть готовыми более напористо демонстрировать свою силу. Например, чтобы противостоять агрессии и иностранному вмешательству всеми нашими инструментами - экономическими или дипломатическими, технологическими или военными", - заявила фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
Глава ЕК ранее также признала, что система институтов ЕС и принятия решений более не соответствует современным реалиям и призвала к радикальным реформам.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию
В миреБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
