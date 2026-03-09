https://ria.ru/20260309/es-2079517473.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен "напористо" демонстрировать свою силу всеми способами, включая военные и экономические. РИА Новости, 09.03.2026
