ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро
Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 миллиардов, сообщила глава дипломатии союза Кая... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
украина
киев
брюссель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
ЕС с 2022 года выделил Киеву 195 млрд евро, не считая кредита на 90 млрд