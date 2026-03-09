Рейтинг@Mail.ru
ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/es-2079513163.html
ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро
ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро - РИА Новости, 09.03.2026
ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро
Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 миллиардов, сообщила глава дипломатии союза Кая... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:58:00+03:00
2026-03-09T13:58:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260309/ukraina-2079465181.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, брюссель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро

ЕС с 2022 года выделил Киеву 195 млрд евро, не считая кредита на 90 млрд

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Евросоюз с 2022 года выделил Украине 195 миллиардов евро поддержки, не считая заблокированного кредита на 90 миллиардов, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
«
"ЕС является главным союзником Украины, выделив 195 миллиардов евро с 2022 года. И это без учета 90-миллиардной кредитной поддержки, которая находится в стадии согласования", - сказала она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, несмотря ни на что, добьется выделения кредита Киеву, назвав это "вопросом репутации". Кредит Украине в настоящее время блокирует Венгрия на фоне прекращения Киевом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Фактически мертв": в ЕС забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 06:51
 
В миреУкраинаКиевБрюссельКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала