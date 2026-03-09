Рейтинг@Mail.ru
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией - РИА Новости, 09.03.2026
13:25 09.03.2026
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией
в мире
индия
брюссель
австралия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
индия
брюссель
австралия
в мире, индия, брюссель, австралия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Индия, Брюссель, Австралия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. ЕС изучает интеграцию оборонной промышленности с Индией, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы намерены интегрировать наши оборонные производственные цепочки с Индией", - сказала она, выступая на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
Она добавила, что подобная работа ведется и с Австралией.
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию
Вчера, 13:04
 
