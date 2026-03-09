https://ria.ru/20260309/es-2079508433.html
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией - РИА Новости, 09.03.2026
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией
ЕС изучает интеграцию оборонной промышленности с Индией, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.03.2026
ЕС заявил о желании интегрировать оборонную промышленность с Индией
Фон дер Ляйен: ЕС хочет интегрировать оборонную промышленность с Индией