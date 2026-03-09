Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/es-2079505697.html
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию - РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о будущем внешней политики Евросоюза на конференции постпредов ЕС ни разу не упомянула Россию. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:04:00+03:00
2026-03-09T13:04:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
иран
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg
https://ria.ru/20260309/sila-2079505013.html
россия
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66dbeedd7194c438ef4c2d694573fa18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, иран, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Ближний Восток, Иран, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию

Фон дер Ляйен в речи о будущем внешней политики ЕС ни разу не упомянула Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о будущем внешней политики Евросоюза на конференции постпредов ЕС ни разу не упомянула Россию.
Трансляция обращения главы ЕК велась на сайте Еврокомиссии. Глава ЕК много говорила о Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана, украинском урегулировании и целях ЕС во внешней политике в краткосрочной перспективе, однако ни по одной из тем ни разу упомянула Россию.
Глава ЕК заявила, что нынешние евроинституты, правила принятия решений и внешнеполитическая доктрина более не соответствуют современным реалиям и нуждаются в реформировании.
Она также обещала представить в ближайшее время новую европейскую стратегию в области безопасности, где целью будет объявлено расширение влияния ЕС и более агрессивная демонстрация силы, включая военную и экономическую.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС
Вчера, 12:57
 
В миреРоссияБлижний ВостокИранУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала