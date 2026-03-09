Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о будущем внешней политики Евросоюза на конференции постпредов ЕС ни разу не упомянула Россию.

Трансляция обращения главы ЕК велась на сайте Еврокомиссии. Глава ЕК много говорила о Ближнем Востоке , ситуации вокруг Ирана , украинском урегулировании и целях ЕС во внешней политике в краткосрочной перспективе, однако ни по одной из тем ни разу упомянула Россию

Глава ЕК заявила, что нынешние евроинституты, правила принятия решений и внешнеполитическая доктрина более не соответствуют современным реалиям и нуждаются в реформировании.