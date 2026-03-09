https://ria.ru/20260309/es-2079505697.html
Фон дер Ляйен в речи о внешней политике ЕС ни разу не упомянула Россию
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о будущем внешней политики Евросоюза на конференции постпредов ЕС ни разу не упомянула Россию.
Фон дер Ляйен в речи о будущем внешней политики ЕС ни разу не упомянула Россию
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи о будущем внешней политики Евросоюза на конференции постпредов ЕС ни разу не упомянула Россию.
Трансляция обращения главы ЕК
велась на сайте Еврокомиссии. Глава ЕК много говорила о Ближнем Востоке
, ситуации вокруг Ирана
, украинском урегулировании и целях ЕС
во внешней политике в краткосрочной перспективе, однако ни по одной из тем ни разу упомянула Россию
.
Глава ЕК заявила, что нынешние евроинституты, правила принятия решений и внешнеполитическая доктрина более не соответствуют современным реалиям и нуждаются в реформировании.
Она также обещала представить в ближайшее время новую европейскую стратегию в области безопасности, где целью будет объявлено расширение влияния ЕС и более агрессивная демонстрация силы, включая военную и экономическую.