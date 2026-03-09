https://ria.ru/20260309/erdogan-2079483532.html
Эрдоган обсуждает с мировыми лидерами возобновление переговоров США и Ирана
Эрдоган обсуждает с мировыми лидерами возобновление переговоров США и Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Эрдоган обсуждает с мировыми лидерами возобновление переговоров США и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами для возобновления переговоров США и Ирана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:03:00+03:00
2026-03-09T10:03:00+03:00
2026-03-09T10:03:00+03:00
в мире
сша
иран
турция
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078858950.html
сша
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган обсуждает с мировыми лидерами возобновление переговоров США и Ирана
Эрдоган ведет телефонную дипломатию для возобновления переговоров США и Ирана