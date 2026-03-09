Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Мария Елисова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей одного из катков ЦСКА усложнила ей подготовку к Финалу Гран-при России в Челябинске.

"Это сделало тяжелее мою подготовку, непривычно было на новом льду, долгое время катались на старом катке, - рассказала Елисова журналистам. - И льда было либо мало, либо много людей на нем тренировалось. Но как есть".