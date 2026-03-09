Рейтинг@Mail.ru
Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигурное катание
 
14:04 09.03.2026
Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки
Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки
Фигуристка Мария Елисова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей одного из катков ЦСКА усложнила ей подготовку к Финалу Гран-при России в Челябинске. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, россия, челябинск
Фигурное катание, Спорт, Россия, Челябинск
Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки

Фигуристка Елисова: рухнувшая крыша катка усложнила подготовку к Финалу Гран-при

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Мария Елисова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей одного из катков ЦСКА усложнила ей подготовку к Финалу Гран-при России в Челябинске.
Елисова тренируется в группе Екатерины Моисеевой в ЦСКА, где в феврале рухнула крыша одного из катков. В понедельник фигуристка исполнила произвольную программу в Финале Гран-при России в Челябинске.
"Это сделало тяжелее мою подготовку, непривычно было на новом льду, долгое время катались на старом катке, - рассказала Елисова журналистам. - И льда было либо мало, либо много людей на нем тренировалось. Но как есть".
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фигуристы на "Русском вызове" исполнят номера на свободную тему
8 марта, 18:29
 
Фигурное катаниеСпортРоссияЧелябинск
 
