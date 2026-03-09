https://ria.ru/20260309/elisova-2079513878.html
Елисова рассказала, как обрушение крыши катка повлияло на тренировки
Фигуристка Мария Елисова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей одного из катков ЦСКА усложнила ей подготовку к Финалу Гран-при России в Челябинске. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T14:04:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
Фигуристка Елисова: рухнувшая крыша катка усложнила подготовку к Финалу Гран-при
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Мария Елисова рассказала, что ситуация с рухнувшей крышей одного из катков ЦСКА усложнила ей подготовку к Финалу Гран-при России в Челябинске.
Елисова тренируется в группе Екатерины Моисеевой в ЦСКА, где в феврале рухнула крыша одного из катков. В понедельник фигуристка исполнила произвольную программу в Финале Гран-при России
в Челябинске
.
"Это сделало тяжелее мою подготовку, непривычно было на новом льду, долгое время катались на старом катке, - рассказала Елисова журналистам. - И льда было либо мало, либо много людей на нем тренировалось. Но как есть".